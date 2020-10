Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Maldives n'organiseront pas les jeux des îles 2023. Une réunion du Conseil International des Jeux (CIJ) avec les représentants des îles de Madagascar, Maurice, Comores, Mayotte, Seychelles, Maldives et La Réunion s'est tenue, ce mardi 20 octobre 2020, en visioconférence. Le ministre des Sports des Maldives a indiqué aux autres membres du Conseil, que le pays ne serait pas en mesure d'organiser les prochains Jeux des îles en 2023 et propose une organisation en 2025. "Madagascar s'est d'ores et déjà porté candidat à l'organisation en 2023" indique le CIJ. Une nouvelle réunion est prévue le mois prochain pour décider du lieu de la tenue des prochains Jeux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

