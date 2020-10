Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au total plus de 150.000 tonnes de déchets ont été ramassées en France par plus de 139.000 personnes le 19 septembre 2020 à l'occasion du World Cleanup Day. La Réunion n'a pas à rougir avec sa 1,2 tonne de déchets collectée par seulement 1.100 personnes. Cette année "Let's do it Fundation", l'association à l'origine de l'évènement planétaire (164 pays), a décidé de mettre l'accent sur la pollution liée aux mégots de cigarette. Résultat : 5 millions ramassés en France, dont 25.500 à La Réunion. 2.144 actions ont été menées sur tout le territoire, dont 25 sur l'île. (Photo fournies par Wolrd Cleanup Day Réunion/ www.ipreunion.com)

