Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une étude parue sur le site spécialisé Newsweed, le montant du trafic de cannabis s'élèverait à 3,4 milliards d'euros par an. Une estimation de deux milliards d'euros plus élevées que celle de l'Insee. Pour étayer leurs propos, et surtout souligner la consommation massive de cannabis sur le territoire français, l'article est paré d'une page décomptant, seconde par seconde, le nombre de "joints finis", la quantité de cannabis saisie, les revenus illégaux collectés mais aussi les sommes dépensées par l'Etat pour lutter contre le trafic. (Photo d'illustration AFP)

