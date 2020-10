BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 21 octobre 2020



Pour que Samuel Paty ne soit pas mort pour rien

Tuer pour une caricature ou violer pour une jupe ou un décolleté jugés indécents. Voilà des phénomènes infâmes qui touchent la société française et qui ont de quoi inquiéter, surtout lorsqu'ils sont acceptés voire même soutenus par une certaine frange de la population. Un terreau fertile pour les extrêmes

Des Jeux des îles en 2023 : rien n'est moins sûr...

Les Jeux des îles n'auront pas lieu aux Maldives en 2023. Ainsi en a décidé le Conseil International des Jeux (CIJ) lors d'une réunion en visioconférence, ce mardi 20 octobre 2020, avec les représentants des pays membres : Madagascar, Maurice, Comores, Mayotte, Seychelles, Maldives et La Réunion. Le ministre des Sports des Maldives a indiqué aux autres membres du Conseil, que le pays ne serait pas en mesure d'organiser les prochains Jeux des îles en 2023. Si Madagascar s'est déjà porté candidat pour accueillir les prochains Jeux, leurs capacités logistiques et financières posent question, alors le sud du pays traverse une grave crise humanitaire en plus de la crise sanitaire. Idem pour les autres îles fortement affectées par les conséquences de la Covid.

Seychelles : avec 65% de visiteurs en moins, le tourisme tourne au ralenti

Même si les Seychelles restent l'un des Etats de la zone Afrique les moins frappés par la Covid-19 (148 cas et de 0 décès), la pandémie a des répercussions graves sur son économie. Depuis le début de l'année, l'archipel a accueilli environ 94 000 visiteurs soit 65 % de moins que la même période de l'année dernière. Le tourisme, principal pilier de l'économie seychelloise, tourne au ralenti

Plusieurs centaines de personnes réunies à Saint-Denis en hommage à Samuel Paty

Quatre jours après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité à Conflans-Saint-Honorine après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, des rassemblements d'hommage sont organisés à Saint-Denis et Saint-Pierre. Le rendez-vous est donné à 18 heures sur le parvis des droits de l'Homme dans le chef-lieu, et sur la place de la Laïcité à Saint-Pierre. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à Saint-Denis pour rendre hommage aux professeurs. Citoyens et élus étaient sur place. De nombreux discours ont été prononcés, suivis d'une minute de silence et d'un chant de la Marseillaise

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des gros nuages mais peu de pluie

Après une matinée ensoleillée, les nuages vont s'installer dans le ciel de La Réunion ce mercredi 21 octobre 2020, affirme Matante Rosina. Notre gramoune dit aussi que malgré cette grisaille il n'y aura que très peu de pluie. C'est vrai chez-vous ?