Du 12 au 18 octobre 2020, 6 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. Le nombre de signalements se stabilise ces dernières semaines aux alentours d'une dizaine de cas hebdomadaires, se situant principalement dans l'Ouest et le Sud de l'île. Trois décès, survenus antérieurement, sont désormais rattachés à la dengue après examen médical collégial. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l’ARS rappellent à la population la nécessité de lutter contre la dengue en mettant en œuvre les mesures de prévention : éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger, même malade, et consulter un médecin en cas de symptômes.

Situation épidémiologique au 20 octobre 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)

Depuis le début de l’année :

· 15 967 cas autochtones confirmés

· 701 hospitalisations

· 1 747 passages aux urgences

· 22 décès (dont 11 directement liés à la dengue)

Au cours des deux dernières semaines, les cas se situaient à Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul et Plaine des palmistes

Aucun regroupement de cas n’a été identifié dans la semaine du 12 au 18 octobre.

Le bilan des déces est actualisé : 3 décès survenus antérieurement ont fait l’objet d’un classement au titre de la dengue, soit 2 relevant directement de cette infection et 1 pour lequel la dengue est identifiée comme co-morbidité.

Le rattachement des décès à la dengue fait l’objet d’une analyse collégiale associant le médecin traitant, des infectiologues du CHU et Santé Publique France. Ce recours à plusieurs expertises concertées explique le délai de classement.

Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19. Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en oeuvre par la population réunionnaise.

Recommandations pour lutter contre la dengue

· Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

· Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

· Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...

Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment.