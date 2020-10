BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 22 octobre 2020 :



Régionales 2021 : la gauche au bord de la rupture

L'union à gauche en vue des régionales et des départementales de 2021 ne semble pas être sur les bons rails. C'est en tout cas le sentiment qui prédomine à l'issue d'une réunion organisée ce lundi 19 octobre 2020 à Saint-André. Plusieurs ténors de la gauche étaient présents. D'autres étaient absents... Selon plusieurs participants, les fissures se multiplieraient au sein de ce camp qui se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Il semble désormais certain que pour les régionales le camp progressiste sera représenté par deux listes... au moins... Ce qui réjouit de toute évidence Didier Robert partant pour un 3ème mandat au sommet de la pyramide inversée

Confusion, retard, et petites astuces : les restaurateurs dionysiens face au retour de l'état d'urgence sanitaire

Port du masque jusqu'au premier couvert, cahier de rappel, table de six personnes, les restaurateurs peinent à appliquer le renforcement du protocole sanitaire, mis en application lundi 19 octobre 2020, quand ils n'usent pas d'astuces pour s'y conformer. L'Etat d'urgence sanitaire est de retour, trois mois après la sortie de la France (à l'exception de la Guyane et de Mayotte), suite à un décret passé en Conseil des ministres, le 14 octobre dernier.

Famine à Madagascar : les premiers colis alimentaires distribués dans le sud

Après d'âpres efforts et plusieurs semaines d'organisation, les associations voient leur travail et les nombreux dons se concrétiser en distributions de colis alimentaires pour le sud de Madagascar, frappé par la famine. Plus de 26.000 euros ont déjà été récoltés par la plateforme Agir pour Mada, la grande majorité des dons provenant de La Réunion. Dans le même temps, le buffet organisé par les parlementaires et la candidature à l'organisation des Jeux des îles 2023 provoquent l'indignation.

Covid-19 : deux décès et 94 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce mercredi 21 octobre 2020 deux décès liés à la Covid-19. Les personnes étaient hospitalisées au CHU. Elles étaient âgées de plus de 70 ans et présentaient de nombreuses comorbidités. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles.

EHPAD Les Lataniers : cinq personnels et sept résidents positifs à la Covid-19

Une personne résidente de l'EHPAD Les Lataniers à La Possession avait été testée positive le 16 octobre, dans l'unité d'hébergement renforcée. Sept résidents se sont révélés positifs le 19 octobre, tous asymptomatiques. Devant les résultats, l'ARS a décidé de mener des dépistages plus larges dans l'EHPAD : cinq personnels dont trois intervenants au sein du même service se sont avérés positifs à la Covid-19. Pour autant, avec les mesures prises, la contamination apparaît circonscrite à l'unité protégée aux yeux de l'ARS.

Les prix ont reculé de 0,9 % en septembre 2020 à La Réunion

En septembre 2020, les prix à la consommation reculent de 0,9 % à La Réunion. La baisse des prix s'accélère dans le secteur des services, en lien avec le recul des tarifs du transport aérien. Cette baisse s'accompagne de celle des prix des produits manufacturés et des produits pétroliers. Les prix de l'alimentaire, ainsi que ceux du tabac, sont stables. Sur un an, les prix diminuent de 0,4 % à La Réunion, alors qu'ils sont stables en France hors Mayotte

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil fait vite place aux nuages

Le chat de Matante Rosina lui a soufflé à l'oreille que ce jeudi commencerait sous le soleil... Ensuite il s'est passé la patte derrière l'oreille, ce qui signifie qu'il devrait y avoir quelques nuages à l'horizon. Puis il s'est caché sous le canapé, redoutant les faibles pluies attendues de Saint-Gilles à Sainte-Suzanne en passant par Saint-Denis. Le vent va souffler aussi alors le chat de Matante Rosina préfère rester à l'abri.