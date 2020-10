En septembre 2020, les prix à la consommation reculent de 0,9 % à La Réunion. La baisse des prix s'accélère dans le secteur des services, en lien avec le recul des tarifs du transport aérien. Cette baisse s'accompagne de celle des prix des produits manufacturés et des produits pétroliers. Les prix de l'alimentaire, ainsi que ceux du tabac, sont stables. Sur un an, les prix diminuent de 0,4 % à La Réunion, alors qu'ils sont stables en France hors Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages baissent de 0,9 % en septembre à La Réunion après une stabilité au mois d’août. Les prix des services diminuent

sensiblement, ainsi que ceux des produits manufacturés et de l’énergie. En revanche, les prix de l’alimentaire et du tabac sont stables. Sur un an, les prix diminuent de 0,4 % à La Réunion, alors qu’ils sont stables en France, hors Mayotte (figure 1).

La baisse des prix des services s’accentue en septembre (- 1,1 % après - 0,3 % en août). Cette diminution est principalement due à celle des tarifs du

transport aérien (- 21 %), liée à la chute de la demande. Hors aérien, les prix des services baissent de 0,2 %. Les prix des services de santé et des autres services reculent respectivement de 0,2 % et de 0,3 %.

Les prix des loyers et services rattachés, ainsi que les tarifs des services de communication sont stables. Sur un an, les prix des services baissent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,6 % en France.

Les prix des produits manufacturés diminuent de 1,2 % en septembre. Du fait des soldes, les prix de l’habillement et des chaussures baissent fortement (- 3,6 %).

Dans une moindre mesure, c’est également le cas pour les prix des autres produits manufacturés (- 0,7 %). Quant aux produits de santé, leurs prix augmentent légèrement (+ 0,1 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,4 % à La Réunion et de 0,2 % en France.

Les tarifs de l’énergie diminuent après deux mois de hausse : - 0,9 % en septembre, après + 2,4 % en août et + 2,8 % en juillet.

Les prix des produits pétroliers baissent de 1,2 %, tirés par la baisse du prix des carburants et de la bouteille de gaz. Après une augmentation de 1,7 % en août, les tarifs de l’électricité se stabilisent à nouveau.

Sur un an, les prix de l’énergie diminuent de 8,1 % à La Réunion, comme en France (figures 2 et 3). Dans l’alimentaire, les prix sont stables. Si les prix des produits frais rebondissent en septembre (+ 2,7 %), les prix hors produits frais poursuivent la baisse entamée le mois précédent (- 0,2 %).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 1 % à La Réunion, et de 0,9 % en France. Les prix du tabac sont stables en septembre. Sur un an, ils augmentent de 10 % à la Réunion et de 13,7 % en France.