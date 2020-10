Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Après d'âpres efforts et plusieurs semaines d'organisation, les associations voient leur travail et les nombreux dons se concrétiser en distributions de colis alimentaires pour le sud de Madagascar, frappé par la famine. Plus de 26.000 euros ont déjà été récoltés par la plateforme Agir pour Mada, la grande majorité des dons provenant de La Réunion. Dans le même temps, le buffet organisé par les parlementaires et la candidature à l'organisation des Jeux des îles 2023 provoquent l'indignation. (Photos Twitter Présidence Madagascar)

Après d'âpres efforts et plusieurs semaines d'organisation, les associations voient leur travail et les nombreux dons se concrétiser en distributions de colis alimentaires pour le sud de Madagascar, frappé par la famine. Plus de 26.000 euros ont déjà été récoltés par la plateforme Agir pour Mada, la grande majorité des dons provenant de La Réunion. Dans le même temps, le buffet organisé par les parlementaires et la candidature à l'organisation des Jeux des îles 2023 provoquent l'indignation. (Photos Twitter Présidence Madagascar)