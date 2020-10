Ce jeudi 22 octobre 2020 s'est déroulé le 4ème Workshop International de Chirurgie de l'Obésité et Digestive (WICOD) sous la présidence du Professeur Jean Gugenheim du CHU de Nice et organisé par les chef de pôle et chef de pôle adjoint de chirurgie anesthésiologie, le Dr Farouk Dargai et le Dr Radwan Kassir. Nous publions le communiqué du CHU de La Réunion ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

A La Réunion, près de 4 réunionnais sur 10 sont en surcharge pondérale, obésité incluse. Cela touche davantage les moins de 45 ans qu’en métropole, et le surpoids concerne un quart des jeunes en classe de 6ème. Si les objectifs de Santé Publique concernant le volet nutrition restent comme ailleurs de ralentir la progression de l’obésité et du surpoids et ralentir la croissance des pathologies nutritionnelles et métaboliques, il n’en demeure pas moins que les établissements de santé doivent permettre une prise en charge chirurgicale aux patients souffrant d’obésité.

A La Réunion, les programmes et travaux lancés sont nombreux, impulsés et coordonnés par le Centre Spécialisé de l’Obésité. Pour ne citer qu’un exemple, le programme ODACE (Obésité Dépistage Action Coordination et Evaluation) pour faciliter la prise en charge des patients obèses entre le parcours de ville et le 2ème et 3ème niveau de recours ou la mobilisation autour de l’éducation thérapeutique, en particulier l’activité physique et l’APA, avec un accent très fort mis sur l’accompagnement personnalisé pré et post chirurgie.

Le CHU de la Réunion a obtenu depuis 3 ans le label de la Société Française de Chirurgie de l’Obésité SOFFCO, et participe à ce titre activement au registre de cette dernière et à la rédaction des recommandations concernant la reprise de l’activité de chirurgie de l’obésité durant la pandémie actuelle. Le CHU poursuit également son développement en termes d’innovation et de modernisation en ayant fait l’acquisition de deux robots chirurgicaux DA VINCI depuis janvier 2020.

C’est dans ce contexte et en partenariat avec de nombreuses sociétés savantes, que ce séminaire a réuni aussi bien des professionnels médicaux et paramédicaux spécialisés que des acteurs sanitaires publics et privés de l’île.

Au programme, une présentation de nouvelles indications de prise en charge médico-chirurgicale pour des pathologies digestives diverses, des démonstrations en live différé comprenant des techniques innovatrices, mini invasives et de la chirurgie robotique, avec pour objectifs :

- Favoriser et promouvoir l’information du corps médical et paramédical sur les indications, les risques et les complications de la chirurgie de l’obésité, cancérologique et d’urgence.

- Décrire les moyens mis en place permettant de garantir la sécurité de cette chirurgie par la prise en charge multidisciplinaire

- Former les chirurgiens à détecter précocement une complication post chirurgie de l’obésité et digestive

-Former le corps médical (médecins traitant, psychiatre et endocrinologue) et le corps paramédical (IDE, psychologue, diététicienne) à prendre en charge ces complications.

- Insister sur les différents types de complications : chirurgicales, nutritionnelles, psychiatriques, sociales…

Nouveautés et innovations ont donc été les maitres mots de cette édition 2020 du WICOD.