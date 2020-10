BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 23 octobre 2020 :



- Covid-19 : 38 nouveaux départements et 46 millions de personnes sous couvre-feu

- Déclarations du Pape : le diocèse réunionnais fait la différence entre mariage et union civile

- Attentat : le cadre légal de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux

- Marmit Zistoir : des soirées en forme de veillée du tan lontan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil reprend la main

Le Premier ministre Jean Castex a étendu jeudi le couvre-feu pour freiner l'épidémie de coronavirus à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, soit à un total de 46 millions de personnes, prévenant que "des mesures beaucoup plus dures" étaient envisagées. "La situation est grave", a estimé le chef du gouvernement et la réponse concerne désormais les deux-tiers des Français pour faire face à une circulation du virus "extrêmement élevée", avec 41.000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, un niveau jamais vu.

Dans un documentaire diffusé au Festival international du film de Rome ce mercredi 21 octobre 2020, le Pape François déclare être pour l'instauration d'une union civile pour les couples homosexuels. "Les personnes homosexuelles ont droit à être dans une famille, ce sont des enfants de Dieu" a-t-il affirmé. Une déclaration qui va à contre-courant de la pensée de beaucoup de personnes croyantes.

Plusieurs dizaines d'enquêtes ont été ouvertes pour des faits de haine en ligne, à la suite de l'assassinat du professeur Samuel Paty, vendredi 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). C'est également via les réseaux sociaux que l'assaillant a appris la connaissance du professeur et de son cours usant des caricatures de Charlie Hebdo. Sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est régulièrement mise en avant, alors que certains propos peuvent tomber sous le coup de loi. Le point sur ce qu'il est possible de dire, ou non, sur internet.

Ce vendredi 23 octobre 2020 et tous les derniers vendredis du mois, des soirées lecture sont organisées au Château Morange, à 18h. L'occasion d'entendre des contes du tan lontan. L'entrée est libre et gratuite mais les places sont limitées. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis.

Le soleil est de retour ce vendredi, c'est Matante Rosina qui l'a dit. Il fera beau dès le lever du jour et quelques nuages feront ensuite leur apparition dans la journée. Les sommets vont rester dégagés. Et chez vous il fait quel temps ?