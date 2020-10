Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

La première opération d'enlèvement d'encombrants et de déchets dangereux à Mafate est un succès pour le Parc national. Accompagné de ses partenaires, l'ONF, le TCO et les éco-organismes, le Parc national indique que cette collecte répond aux besoins des Mafatais et à un objectif capital de sensibilisation. Ce jeudi 22 octobre, plus de 20 tonnes de déchets ont quitté le cirque. Nous publions ici le communiqué du Parc national. (Photos : Alexis Hoareau - Parc national de La Réunion-

La première opération d'enlèvement d'encombrants et de déchets dangereux à Mafate est un succès pour le Parc national. Accompagné de ses partenaires, l'ONF, le TCO et les éco-organismes, le Parc national indique que cette collecte répond aux besoins des Mafatais et à un objectif capital de sensibilisation. Ce jeudi 22 octobre, plus de 20 tonnes de déchets ont quitté le cirque. Nous publions ici le communiqué du Parc national. (Photos : Alexis Hoareau - Parc national de La Réunion-