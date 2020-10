A l'issue d'un Comité d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu le 22 octobre 2020 à Rungis, l'entreprise spécialiste des Dom-Tom informe sur son avenir alors qu'elle est menacée de faillite. Nous publions leur communiqué dans son intégralité.

Rungis, le 22 octobre 2020

La réunion du comité d’entreprise extraordinaire qui s’est tenue le 22 octobre 2020 était consacrée exclusivement à la présentation des nouveaux actionnaires potentiels et de leur projet pour Corsair.

Le Comité d’entreprise s’est tenu en présence d’Éric Kourry (gérant du groupe K Finance et ancien fondateur de la compagnie Air Caraïbes) et Patrick Vial-Collet (fondateur d’un groupe spécialisé dans l’hôtellerie, la restauration rapide et l’immobilier).

A leur initiative, un Consortium s’est constitué en vue de manifester un intérêt stratégique pour Corsair. Il s’agit d’une association du monde économique, politique et financier qui regroupe des entrepreneurs, investisseurs privés, collectivités et régions de l’Outre-mer ainsi que d’autres acteurs majeurs notamment dans le secteur du tourisme.

Une manifestation d’intention très aboutie a été présentée par le Consortium afin de racheter la totalité des actions de Corsair.

Le closing de l’opération pourrait intervenir d’ici fin décembre 2020, après la signature d’un protocole d’accord avec l’Etat et les actionnaires de la compagnie, dont le groupe TUI.