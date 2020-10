Dans un documentaire diffusé au Festival international du film de Rome ce mercredi 21 octobre 2020, le Pape François déclare être pour l'instauration d'une union civile pour les couples homosexuels. "Les personnes homosexuelles ont droit à être dans une famille, ce sont des enfants de Dieu" a-t-il affirmé. Une déclaration qui va à contre-courant de la pensée de beaucoup de personnes croyantes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce n'est pas la première fois que le Pape se prononce en faveur de la légalisation des unions civiles des couples gays. Pour autant, le diocèse réunionnais tient à rappeler que "l'union civile et le mariage sont deux choses complètement différentes : le sacrement du mariage, c'est bien un homme et une femme" souligne Monseigneur Gilbert Aubry.



"Pour autant, ce n'est pas pour ça que les personnes homosexuelles n'ont pas le droit au respect ou à s'unir légalement, en dehors de l'Eglise" temporise-t-il. Une position défendue par le Pape, qui rappelle dans le documentaire qui lui est consacré qu'on "ne peut évincer personne d’une famille, ni lui rendre la vie impossible à cause de ça (l'homosexualité ; ndlr)"



Ces déclarations ne changeraient en tout cas pas la position de l'Eglise quant à l'union de personnes du même sexe. "Comme le rappelait le Pape en 2017 lors d'une interview, le mariage est un mot historique, qui dépasse le catholicisme : il a toujours concerné un homme et une femme" rappelle par ailleurs Monseigneur Aubry.



A noter que dans les textes de loi français, c'est bien le mot mariage qui est utilisé, et non union civile. Un détail qui avait beaucoup joué lors de la promulgation de la loi en 2013. Pendant de longs mois, les opposants au mariage pour tous avaient manifesté pour montrer leur mécontentement face au projet de loi. Manifestations qui avaient largement trouvé écho sur le territoire réunionnais, avec le soutien de Monseigneur Aubry.

- "Mariage", un mot utilisé "à la légère" -

"Tout être humain est légitime à l'envie d'avoir une famille et à le droit au bonheur, ce qui nous dérangeait à l'époque des manifestations, c'était l'utilisation du mot mariage, qui est une union sacrée entre un homme et une femme" explique Clément Ah-Line, président du collectif Liberté, Egalité, Paternité, qui milite aujourd'hui contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples lesbiens.



"Si cette loi va à l'encontre de mes valeurs, je la respecte tout de même, je suis citoyen français et j'accepte les lois de mon pays. Je regrette juste que le mot mariage soit utilisé à la légère" complète-t-il.



Les déclarations du Pape ne marque donc pas de changement de cap pour le diocèse réunionnais et les fidèles. Pour autant, cela marque tout de même une avancée positive dans le discours de l'Eglise, historiquement opposée aux unions de couples homosexuels.

- "Faire évoluer les mentalités" -

"C'est une déclaration positive, elle peut aider à l'émancipation des personnes gays et croyantes, et faire évoluer les mentalités de fidèles" souligne Brandon Gercara, créatrice.eur de ReQueer, une plateforme pour les minorités sexuelles et victimes d'oppression.



"Le Pape est une personne écoutée, tout particulièrement à La Réunion où chacun est lié au catholicisme de par l'histoire de l'île, c'est donc un message fort qu'il fait passer" continue-t-iel. "Mais il faut aussi signaler qu'il tient un discours ambigu : il soutient l'union civile, mais défend tout de même une vision héténormée de la société" nuance par ailleurs Brandon Gercara.



"Il faut aussi savoir que les croyants de la communauté LGBTQI+ n'ont pas attendu ces déclarations pour créer leurs propres groupes de prières, avec la création de mouvements proposant une nouvelle lecture des écrits, qui sont plus inclusives" souligne-t-iel enfin.



