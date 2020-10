Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce vendredi 24 octobre 2020, la Confédération nationale du logement (CNL) annonce que la mairie de Sainte-Marie a saisi le tribunal administratif (TA) en référé contre la société d'habitation SIDR. En cause : l'état d'insalubrité des immeubles Flacourt à Saint-Marie. "En raison de l'état de délabrement de cet immeuble et de la situation alarmante des locataires largement relayée par la presse ces derniers jours, et faute pour la SIDR de sécuriser immédiatement ce bâtiment pour cause de retard dans la remise du rapport de l'expert judiciaire, le maire de la commune de Sainte-Marie a décidé de mettre en oeuvre la procédure de péril imminent" souligne la requête, transmise par courrier à la SIDR le 21 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 24 octobre 2020, la Confédération nationale du logement (CNL) annonce que la mairie de Sainte-Marie a saisi le tribunal administratif (TA) en référé contre la société d'habitation SIDR. En cause : l'état d'insalubrité des immeubles Flacourt à Saint-Marie. "En raison de l'état de délabrement de cet immeuble et de la situation alarmante des locataires largement relayée par la presse ces derniers jours, et faute pour la SIDR de sécuriser immédiatement ce bâtiment pour cause de retard dans la remise du rapport de l'expert judiciaire, le maire de la commune de Sainte-Marie a décidé de mettre en oeuvre la procédure de péril imminent" souligne la requête, transmise par courrier à la SIDR le 21 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)