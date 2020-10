Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Victimes de la sécheresse, des centaines de milliers d'habitants de l'Androy, dans le sud de Madagascar, n'ont plus de quoi se nourrir. Pour une aide alimentaire d'urgence aux familles les plus vulnérables et un approvisionnement en eau potable des communautés les plus impactées, l'association "Kéré" lance l'opération "Kéré 2020". Un projet réunionnais, piloté localement par le Gret, une ONG spécialiste du développement durable habituée à travailler sur la zone. La Possession apporte une subvention de 1000 euros. (Photos : ville de La Possession)

Victimes de la sécheresse, des centaines de milliers d'habitants de l'Androy, dans le sud de Madagascar, n'ont plus de quoi se nourrir. Pour une aide alimentaire d'urgence aux familles les plus vulnérables et un approvisionnement en eau potable des communautés les plus impactées, l'association "Kéré" lance l'opération "Kéré 2020". Un projet réunionnais, piloté localement par le Gret, une ONG spécialiste du développement durable habituée à travailler sur la zone. La Possession apporte une subvention de 1000 euros. (Photos : ville de La Possession)