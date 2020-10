Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles se rendra, du 27 au 29 octobre, à La Réunion pour un déplacement axé sur la protection à l'enfance et le soutien à la parentalité, deux axes forts de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté à La Réunion. (Photo AFP)

- Programme de la visite officielle -



• Mardi 27 octobre



13H40 : déjeuner de travail avec les services de l’État

- Lieu : Hôtel de préfecture



14H50 : visite d’une classe passerelle à l’école de la Chaumière

- Lieu : 2 rue de la Chaumière -Saint-Denis



17h00 : visite du centre de protection maternelle et infantile

- Lieu : 60, rue Claude de Sigoyer, Plateau-Caillou

Présentation de divers ateliers de l’accompagnement des jeunes parents, en lien avec les réseaux de professionnel de santé de proximité (réseau repère périnatalité, réseau pédiatrique et les maisons de santé pluridisciplinaire) et échange avec une équipe dédiée à la gestion des Information Préoccupantes d’enfants en danger. * Tour d’image



18h30 : Signature officielle de la convention sur la petite enfance et le soutien à la parentalité par la Département de La Réunion et la Caisse d’Allocations Familiales

- Lieu : 60, rue Claude de Sigoyer, Plateau-Caillou



• Mercredi 28 octobre



8H30 : petit-déjeuner d’échange avec les associations de protection de l’enfance



10H00 : visite d’un Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) accueillant des enfants porteurs de handicap en lien avec " LAEP 1000 jours " avec le lancement de l’appel à projet " Pôle ressources handicap " porté au schéma départemental du service aux familles et Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale.

- Lieu : 158 rue Pierre Roselli, Saint-André



12H30 : déjeuner républicain

- Lieu : Hôtel de préfecture



14H50 : visite de l’Espace rencontre de l’UDAF au siège

Visite de l’espace rencontre en présence de parents accompagnés de leurs enfants et d’une professionnelle UDAF suivie de la présentation des activités de l’ "espace rencontre ", de la médiation familiale et de l’expérimentation " stage de responsabilité parentale " dans le cadre de la prévention des violences faites aux enfants.

- Lieu : 25, Impasse des Tisanneurs – Beauséjour Sainte-Marie



16H00 : visite du siège de la Caisse d’Allocations familiales

Visite en cours de séance d'un atelier " papas premiers pas " suivie de la présentation du “parcours séparation”. Rencontre de l’équipe de direction pour aborder les grands dossiers (crise sanitaire, recentralisation du RSA, accompagnement des BRSA majorés et présentation des grands axes SDSF)

- Lieu : 412, Rue Fleur de Jade Sainte-Marie



• Jeudi 29 octobre



8H30 : petit-déjeuner d’échange avec les assistants familiaux



9H45 : visite d’une Maison d’assistantes maternelles (MAM)

- Lieu : 135 rue de la cité Roland Garros Saint-Denis



11H45 : déjeuner de travail au CHU Sud



14H00 : pose de la 1ère pierre de la Maison des Parents de l’Océan indien

- Lieu : avenue François Mitterrand Saint-Pierre



14H45 : inauguration des crèches du Mas Fleury

- Lieu : 37 rue Baba Gounan Saint-Pierre



16H30 : visite du centre éducatif renforcé de Bourg-Murat et de la ferme pédagogique de l’aide sociale à l’enfance

- Lieu : Ancienne RN3 La Plaine-des-Cafres -Le Tampon