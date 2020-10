Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Réunion vit depuis plusieurs semaines une période de sècheresse exceptionnelle. Les ressources en eau sont au plus bas, ce qui entraîne des restrictions d'eau dans les communes de Salazie et Saint-André. "Ces restrictions sont indispensables pour remplir les réservoirs et permettre une distribution et un partage de la ressource disponible à l'ensemble des habitants", indique la CISE Réunion. "Cette situation exceptionnelle oblige, depuis plusieurs semaines, CISE Réunion à mobiliser et à renforcer ses équipes pour gérer cette situation en temps réel et anticiper la période de sècheresse qui se poursuivra jusqu'à décembre." Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

