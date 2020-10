Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 10 heures

BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 24 octobre 2020 :



- Le hallal et les sarcives ne tuent pas, la bêtise et l'ignorance, si !

- Intéressement et participation : objectif "partage des performances" pour les TPE et PME

- Cannabis, calendrier de la NRL, Outre-mer à l'envers, pistes cyclables

- Brésil: des fleurs dans une Coccinelle pour oublier le covid-19

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages qui s'éparpillent un peu partout

