La ville de Saint-Louis vous invite à la découverte des jardins de Moulin Maïs à Bois de Nèfles Cocos, ce samedi 24 octobre 2020, dès 10h. Ateliers, stands et artistes seront au rendez-vous.

Dans le cadre de la Somèn Kréol, Saint-Louis propose une série d'ateliers afin de découvrir la tradition créole, de 10h à 18h, ce samedi.

Les ateliers :

10h30 : Visite guidée autour de la vie quotidienne a Bois de nèfles cocos

10h30 : expression libre Cathy Jam

10h30 : fabrication de Kayamb et de tambour malbar

10h30 : Atelier peinture avec Jimmy Cambona

11h00 : Craz’son avec Heritaz Maloya

12h00 : Risofé

14h00 : expression libre Cathy Jam

14h00 : Visite guidée autour de la vie quotidienne a Bois de nèfles cocos (20 minutes)

14h00 : défilé de la collection " Blue vely " dans les jardins avec Annaelle

14h00 : fabrication de tambour malbar et de Kayamb

14h00 : fonnker / Contes avec Annaelle, Essanam, Hasawa

15h30 et 17h00 : Visite guidée autour de la vie quotidienne a Bois de nèfles cocos (20 minutes)

Plus d'informations sur la page officiel de la mairie.