Alors que la sidération prédomine encore après l'horrible assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, certains au plus haut niveau de l'Etat décident de souffler sur les braises encore chaudes de l'ignominie ... Ce mardi 20 octobre, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, n'a pas hésité à se dire "choqué" par l'existence de rayons dédiés au hallal ou au casher dans les rayons de supermarchés, provoquant une polémique aussi stupide que dangereuse car elle légitime un injustifiable amalgame (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté [...] C'est comme ça, que ça commence le communautarisme", a osé le ministre de l’Intérieur et des Cultes, invité sur le plateau de BFM TV.

Gérald Darmanin a le droit de le penser et même de le clamer haut et fort. Au nom de la liberté d'expression que les extrémistes de tout bord mettent à mal chaque jour un peu plus.

Le ministre de l'Intérieur et des Cultes – eh oui, c'est l'intitulé complet de sa fonction au sein du gouvernement -, a quant à lui perdu une formidable occasion de se taire !

Car réduire l'intolérance et l'exclusion à une question de disposition des rayons en grandes surfaces est aussi ridicule et pathétique.

Les réactions au plus haut niveau de l'Etat ne se sont d'ailleurs pas faites attendre, et c'est tant mieux. Le président de l’Assemblée nationale y est allé de son tacle, affirmant : "quand je fais mes courses, je vais au rayon "produits bretons", parce que je suis breton. Et je vais vers les produits du terroir".

Attention Monsieur le président de l’Assemblée nationale, avec une telle attitude, même très courtoise, vous risquez selon le ministre de l'Intérieur d’encourager les activistes du Front de Libération de la Bretagne !

Tentant de rectifier la bavure - comme disent pudiquement certains pour parler de faute lourde - Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a balayé d’un revers de la main les déclarations de son collègue ministre. "Le jour où la question des rayons de supermarchés sera prioritaire pour le gouvernement, c'est que nous aurons réglé un certain nombre d'autres questions auparavant" a-t-il poliment commenté.

Attention Monsieur le porte-parole du gouvernement, avec un tel commentaire, même très courtois, vous risquez selon votre collègue de l'Intérieur et des Cultes, d’encourager les activistes de toutes les "autres questions" !

A La Réunion, on hésite entre rires ou larmes face à cette ineptie ministérielle.

Ici, quasiment personne n'est particulièrement choqué de voir les produits hallal côtoyer les autres marchandises. Au contraire, nombreux sont les consommateurs (même non musulmans) à se diriger vers le rayon hallal, pour des raisons qui leurs sont personnelles.

Ici, le fait que les abattoirs respectent les rites musulmans et produisent donc une viande hallal ne gêne quasiment personne.

Ici, quasiment personne n’est choqué de l’existence d’un groupement de dialogue interreligieux ni du fait que le président de la Grande Mosquée de Saint-Denis, Iqbal Ingar, se voie remettre la médaille de la Légion d’Honneur par son parrain, Monseigneur Gilbert Aubry (c’était il y a un an, quasiment jour pour jour).

Non, tout cela fait partie de notre quotidien, accepté et co-construit au fil des siècles, grâce à un vivre-ensemble exemplaire qui, malgré sa perfectibilité, donne à voir une certaine idée du respect, du métissage culturel, ethnique, humain et au final une idée de l'avenir de l'Humanité.

Mais hélas ici comme ailleurs il se trouvera toujours de sinistres bouffons - fort heureusement ultra minoritaires -, pour s'engouffrer dans la brèche ouverte par le ministre des Cultes.

Histoire sans doute de se faire remarquer de bien triste manière.

Ceux-là comme le ministre de l'Intérieur et des Cultes feraient bien de se souvenir que le hallal et les sarcives ne tuent pas, contrairement à la bêtise et à l’ignorance…

Une récente et tragique actualité est là pour le prouver…

mb/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com