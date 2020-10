Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Plus de 1.000 entreprises réunionnaises ont accepté des accords d'intéressement et de participation depuis 2019. Deux mécanismes de primes revisités dans le cadre du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), et qui visent un meilleur partage de la valeur en entreprise. Thibault Lanxade, ambassadeur de l'intéressement et de la participation, était à l'Hôtel de la Préfecture lundi 19 octobre 2020 pour détailler ces dispositifs encore en évolution. (Photo vp/www.ipreunion.com)

Plus de 1.000 entreprises réunionnaises ont accepté des accords d'intéressement et de participation depuis 2019. Deux mécanismes de primes revisités dans le cadre du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), et qui visent un meilleur partage de la valeur en entreprise. Thibault Lanxade, ambassadeur de l'intéressement et de la participation, était à l'Hôtel de la Préfecture lundi 19 octobre 2020 pour détailler ces dispositifs encore en évolution. (Photo vp/www.ipreunion.com)