Cette semaine nous avons abordé des infos assez variées... Du site qui calcule à la seconde la quantité de cannabis fumée en France, au calendrier pas vraiment à jour du chantier de la Nouvelle route du Littoral, en passant par les Outre-mer qui se sont encore retrouvés la tête en bas sur les cartes du gouvernement ou les pistes cyclables franchement difficiles à comprendre à Saint-Louis...

• Le site Newsweed calcule à la seconde la quantité de cannabis fumée en France

Dans une étude parue sur le site spécialisé Newsweed, le montant du trafic de cannabis s'élèverait à 3,4 milliards d'euros par an. Une estimation de deux milliards d'euros plus élevées que celle de l'Insee. Pour étayer leurs propos, et surtout souligner la consommation massive de cannabis sur le territoire français, l'article est paré d'une page décomptant, seconde par seconde, le nombre de "joints finis", la quantité de cannabis saisie, les revenus illégaux collectés mais aussi les sommes dépensées par l'Etat pour lutter contre le trafic.

• Nouvelle route du Littoral : quand la Région oublie de se mettre à jour

Internet n'oublie jamais, et tout particulièrement quand les modérateurs d'un site oublie d'en retirer une page. En date de 2014, ce calendrier de l'avancée des travaux de la Nouvelle route du littoral sur le site de la Région n'est vraisemblablement pas à jour... Car la NRL, toujours désespéramment en travaux à l'heure actuelle, est indiquée comme devant être livrée en 2020.

• Les Outre-mer (encore) à l'envers sur les cartes du gouvernement

C'était drôle au début, un peu moins la deuxième fois, et voilà que le gouvernement récidive. Dans la carte présentée par le Premier ministre Jean Castex ce vendredi 23 octobre 2020, affichant les nouveaux départements concernés par le couvre-feu, on aperçoit les Outre-mer à l'envers. Encore. Peut-être serait-il temps de changer de fond de carte une bonne fois pour toutes avant de refaire une conférence de presse avec, à nouveau, les départements ultramarins la tête en bas.

• Saint-Louis : des pistes cyclables dans tous les sens

Les appels à créer des pistes cyclables se multiplient dans l'île depuis quelques temps, vous l'avez sûrement remarqué. Il semblerait que la commune de Saint-Louis aussi, peut-être au point de se lancer dans la création de pistes un peu trop précipitamment. En passant près du rond-point de la zone industrielle, au niveau du Burger King, difficile de savoir où donner de la tête, et surtout dans quel sens circuler.

