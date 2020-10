BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 25 octobre 2020 :



Athlétisme : Dimitri Bascou court seul derrière son rêve olympique

Le plus Réunionnais des Martiniquais ou le plus Martiniquais des Réunionnais, c'est au choix. Dimitri Bascou est un habitué de notre île, où il effectue ses stages de préparation depuis plusieurs années maintenant. Outre le calendrier des compétitions bouleversé à cause du coronavirus, le médaillé de bronze sur 110m haies des Jeux de Rio 2016 fait face à un nouveau challenge : s'entraîner seul. Une configuration qu'il a choisie, dans laquelle il s'épanouit et qui lui permet d'entraîner en même temps l'espoir Réunionnaise Lucy Sincère (22 ans). L'un rêve à nouveau de podium olympique, l'autre gravit les échelons un à un dans les pas de son mentor.

Paré réparé : le jeu péi qui vous apprend à réparer plutôt que jeter

Avec le soutien de l'association Ekopratik, le Clan, une associations réunionnaise, s'apprête à lancer "Paré réparé". Ce jeu collaboratif, le premier du genre, se joue en équipe et a pour objectif d'arriver à réparer des objets cassés plutôt que de les jeter. Le tout dans un temps imparti. Les concepteurs du jeu ont besoin du soutien financier du public. Leur campagne de crowdfunding se termine le lundi 2 novembre 2020

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : événementiel, économie, liberté, rupture à gauche, Covid-19

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 sur Imaz Press.

L'Espagne, la "ferme de cannabis" de l'Europe

Il fait encore nuit noire quand les policiers pénètrent dans un pavillon d'une banlieue de Barcelone. Au sous-sol, sous une intense lumière jaune, poussent des centaines de plants de cannabis, une "ferme" illégale comme beaucoup d'autres en Espagne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La grisaille revient dans l'est et les hauteurs

Il fera un peu plus frais ce dimanche, avec des températures en baisse de un ou deux degrés. Pas de quoi frissonner non plus, estime Matante Rosina... Elle nous a prévu pour la fin du week-end un temps humide, pour arroser un peu les champs : un peu de pluie dans l'est, de Saint-Marie à Saint-Philippe, de la grisaille dans les hauts, et de l'humidité sur la majorité de l'île.