Retrouvez toutes les informations route pour la semaine à venir : chantiers en cours, chantiers futurs et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de réparation d'ouvrage

Sur la RN1 La Possession, suite des travaux de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine à Marquet la nuit du vendredi 23 octobre. Circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre les échangeurs de La Possession et Sainte Thérèse de 20h à 5h.

Par ailleurs, bretelle d’insertion de l’échangeur de La Possession sens N/S également fermée. Déviation par l’échangeur de La Possession et la voirie communale.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - St Denis/St André - travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à l'échangeur Petit Bazar St André, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 23 octobre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.La nuit du vendredi 23 octobre, la voie de droite sera neutralisée sur le boulevard Lancastel dans le sens E/N au niveau du pont Pasteur de 20h30 à 00h.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise

en place dans ce secteur.

RD45 - St Denis/Rte de Domenjod - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD45 à St Denis route de Domenjod, intersection chemin du case à Mairie annexe Domenjod, travaux de renforcement de chaussée la nuit du vendredi 23 octobre. Circulation alternée de 20h à 23h puis fermeture de route de 23h à 05h.

Chantiers à venir :

RN1 – St Paul/Le Port – Travaux du nouvel ouvrage d’art rivière des Galets

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre des travaux nécessaires à la construction du nouvel ouvrage de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Cœur et Celui de Cambaie, de 20h à 05h la nuit du lundi 26 octobre. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de fauchage et taille de haies

Sur la RN1 entre Etang Salé et St Pierre, travaux de fauchage et taille de haies en TPC les nuits des lundi 26 et mardi 27 octobre. Neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens de 20h à 05h.

RN1 - St Paul - Travaux de pose de dispositif de comptage

Sur la RN1 à St Paul secteur Cambaie, travaux de pose de dispositif de comptage la nuit du vendredi 30 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 05h dans le sens Nord/Sud

RN1 - Travaux de transport de poutrelles

Sur la RN1 entrée et sortie ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, pour permettre des travaux de transport de poutrelles, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le tunnel de la Route du Littoral et l’intersection avec la rue Lucien Gasparin, de 20h à 05h la nuit du jeudi 29 octobre. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

RN2 - St André -Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St André secteur Petit Bazar, travaux de dérasement la nuit du vendredi 23 octobre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité, du lundi 26 octobre au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de pose de dispositif de comptage

Sur la RN3 à St Pierre au niveau de l'échangeur Banks, sens montant, travaux de pose de dispositif de comptage la nuit du jeudi 29 octobre, Voie de droite neutralisée de 09h00 à 15h00.

RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage

Sur les RN3 et RN1 à St Pierre entre Mon Caprice et St Pierre, travaux d'élagage au lamier les nuits des mercredi 28 et jeudi 29 octobre. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h00 à 05h00.

RD41 - St Denis/Rte de la Montagne - Travaux renforcement de chaussée

Sur la RD41 Rte de la Montagne à St Denis, entre la rue Militaire et la rue de la Petite Ile, travaux de renforcement de chaussée. Circulation alternée de 20h à 23h et fermeture de route de 23h à 05h les nuits du lundi 26 au jeudi 29 octobre.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1/RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 25 octobre de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.