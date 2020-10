Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Octobre à 11H38

Il fera un peu plus frais ce dimanche, avec des températures en baisse de un ou deux degrés. Pas de quoi frissonner non plus, estime Matante Rosina... Elle nous a prévu pour la fin du week-end un temps humide, pour arroser un peu les champs : un peu de pluie dans l'est, de Saint-Marie à Saint-Philippe, de la grisaille dans les hauts, et de l'humidité sur la majorité de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

