Publié il y a 49 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Octobre à 07H08

Rio de Janeiro - L'astre solaire enveloppé d'un halo rouge me revient en mémoire, alors que je découvre les résultats du test Covid. Négatif. Soupir de soulagement. Pour la première fois en dix jours je vais pouvoir courir embrasser mon fils et ma compagne sans crainte d'avoir fait entrer dans notre foyer ce virus qui continue à faucher tant de vies au Brésil. Me voilà juste rentré du Pantanal brésilien. (Photo : AFP / Mauro Pimentel)

