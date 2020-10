Ce dimanche 25 octobre, à l'appel du Collectif des usagers des Jardins de Manapany, un kabar "festif et solidaire" était organisé devant le bassin de Manapany-les-Bains. Plusieurs artistes signataires de "l'appel des 100 pour sauver Manapany" étaient présents parmi lesquelles Christine Salem, Maya Kamaty, Gilles Lauret, Ananda Devi-Peters, Hippolyte, Mélanie Bourrire, Rémi Cazal, Jad', Alice Aucuit, le groupe Mokap et Romain Philippon. Des représentants du QG Zazalé, d'Attac La Réunion, Greenpeace La Réunion, Extinction Rebellion La Réunion étaient également présents. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Cette mobilisation intervenait alors que la pétition exigeant la réouverture des jardins de Manapany a dépassé les 5000 signataires.

Depuis 13 semaines désormais, les opposants demandent à la mairie de Saint-Joseph de communiquer sur le devenir de ce site. Depuis 13 semaines, ils n'ont obtenu aucune réponse sur les projets envisagés pour ce lieu emblématique du Sud sauvage. A la place, les riverains et habitués de ce site ont assisté à la clôture du lieu, et à la construction illégale d'un mur de béton de plus de 4 mètres, entre le bassin de Manapany et les jardins, connus sous le nom de "ti coin charmant".