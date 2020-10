Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En raison de la sécheresse qui sévit actuellement dans l'est de La Réunion et des faibles captages réalisés, la CISE annonce, ce dimanche 25 octobre 2020, des coupures cette nuit dans plusieurs secteurs de Saint-André (à partir de 19h) et de Salazie (à partir de 20h). Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

