Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La séquence de l'émission Les 12 Coups de Midi a été diffusée ce samedi 24 octobre 2020. L'animateur Jean-Luc Reichmann pose la question suivante au candidat : à quoi peut-on parfois reconnaître les Réunionnais ? Réponse : à leur ongle très long. Pour expliquer la réponse, l'émission évoque "une mode venue de l'immigration chinoise", où l'ongle très long aidait à enlever les mèches dans les lampes à huile. Une tradition perpétuée par les engagés chinois au XIXème siècles avec les ongles bijoux, et qui serait donc aujourd'hui une caractéristique commune aux Réunionnais. Preuve que la culture est parfois comme la confiture, moins en on a, plus on l'étale.

