BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 26 octobre 2020 :



- Attentat : une rentrée scolaire placée sous le signe du recueillement

- Cliché des "ongles longs" : l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone saisit le CSA

- Octobre rose : à la découverte de la "socio-esthétique"

- Covid-19 : plus de 50.000 nouveaux cas en 24 heures en France, un nouveau record

- CCI : des ateliers "prévention des difficultés" pour les entreprises

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi qui s'annonce un peu pluvieux

Attentat : une rentrée scolaire placée sous le signe du recueillement

Le vendredi 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était tué lors d'un attentat. Sa faute : avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, un jeune Tchéchène, a été tué par les forces de l'ordre peu après l'attaque. A l'occasion de la rentrée scolaire réunionnaise ce lundi, un temps de recueillement et une minute de silence sont organisées dans les classes de toute l'île.

Cliché des "ongles longs" : l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone saisit le CSA

Dans l'émission "Les 12 Coups de Midi" diffusée ce samedi 24 octobre 2020, l'animateur Jean-Luc Reichmann a posé la question suivante à l'un des candidats : à quoi peut-on parfois reconnaître les Réunionnais ? Réponse : à leur ongle très long. Un cliché qui date du 19ème siècle et que l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone n'accepte pas, dénonçant une "banalisation du racisme". Ces étudiants ont décidé de saisir le CSA. Nous publions ci-dessous leur tribune dans leur intégralité.

Octobre rose : à la découverte de la "socio-esthétique"

A l'occasion d'Octobre rose, l'association "Un autre regard" organise une action en faveur des femmes atteintes du cancer du sein. Un atelier est programmé le 26 octobre 2020 au siège de la Ligue contre le cancer, situé à Saint-Denis pour présenter la socio-esthétique et la socio-coiffure à ces femmes. Des pratiques qui mêlent soin, bienveillance et bien-être pour les personnes fragiles atteintes de maladies.

Covid-19 : plus de 50.000 nouveaux cas en 24 heures en France, un nouveau record

Un nouveau record a été établi en France dans l'épidémie de Covid-19 avec 52.010 cas supplémentaires enregistrés en 24 heures, selon les chiffres officiels diffusés dimanche.

CCI : des ateliers "prévention des difficultés" pour les entreprises

La Chambre du Commerce et de l'Industrie Réunion propose deux ateliers à destination des chefs d'entreprise pour prévenir les difficultés financières et économiques. Une initiative à destination de ceux que la crise sanitaire n'aurait pas encore impactée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi qui s'annonce un peu pluvieux

Comme souvent en. début de semaine, Matante Rosina n'est pas bien sûre du temps qu'il fera, mais elle a bien quelques idées... Elle a mis dans sa marmite un soupçon de (timides) rayons de soleil sur la côte ouest, quelques gouttes d'eau du côté de Saint-André et Saint-Benoît et un zeste de nuage pour pousser la grisaille sur les sommets. Températures minimales : 12, et maximales : 26.