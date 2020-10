Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce lundi 26 octobre 2020 deux décès liés à la Covid-19. Une des personnes était âgée de plus de 65 ans et l'autre plus de 80 ans. Les deux personnes avaient des comorbidités associées. L'une d'elle résidait dans l'EHPAD Les Lataniers, au sein de l'unité précédemment signalée comme touchée par la covid-19. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

