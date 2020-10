Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Octobre à 11H57

Comme souvent en. début de semaine, Matante Rosina n'est pas bien sûre du temps qu'il fera, mais elle a bien quelques idées... Elle a mis dans sa marmite un soupçon de (timides) rayons de soleil sur la côte ouest, quelques gouttes d'eau du côté de Saint-André et Saint-Benoît et un zeste de nuage pour pousser la grisaille sur les sommets. Températures minimales : 12, et maximales : 26. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

