Pour faire suite à l'allocution du Président de la République de Madagascar, du 18 octobre 2020, l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a publié une note officielle interdisant l'embarquement vers la Grande Île de passagers issus de neuf pays du continent européen (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Pologne, Royaume Uni, Ukraine) ainsi que de la Russie. Par amendement à cette note, l'Aviation Civile de Madagascar a précisé en date du 22 octobre 2020 que les passagers en provenance de Mayotte et La Réunion n'étaient pas concernés par cette nouvelle restriction gouvernementale. Nous publions ici le communiqué d'Air Austral. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les vols de la compagnie Air Austral prévus entre La Réunion et Nosy Be sont ainsi maintenus. Il est à noter que les passagers au départ de la France Métropolitaine, en correspondance, ne pourront être acceptés.

Pour mémoire, Air Austral, en lien étroit avec ses autorités de tutelle, a pu reprendre ses liaisons de et vers Nosy Be, à Madagascar, le 16 octobre dernier. Deux rotations ont ainsi pu être effectuées les 16 et 23 octobre 2020. Dès le début de l’hiver IATA 2020, soit dès le début du mois de novembre, Air Austral propose à sa clientèle deux rotations par semaine Réunion-Nosy Be les lundis et jeudis. Par la suite et en fonction de l’évolution de la situation, la compagnie pourra mettre un programme plus étoffé.

