Le vendredi 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était tué lors d'un attentat. Sa faute : avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, un jeune Tchéchène, a été tué par les forces de l'ordre peu après l'attaque. A l'occasion de la rentrée scolaire réunionnaise ce lundi, un temps de recueillement et une minute de silence sont organisées dans les classes de toute l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Tous les établissements de l'île organiseront un moment de discussion sur cet événement, sur l'enseignement, la République et la liberté d'expression" détaille Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de La Réunion. "Une minute de silence sera par ailleurs organisée. Tout cela se déroulera par classe, dans la matinée, sans heure imposée" continue-t-elle. Elle se rendra par ailleurs au lycée Roland Garros, au Tampon, où une minute de silence sera organisée à midi.



Un moment de recueillement sera par ailleurs organisé par les chefs d'établissements pour les personnels éducatifs. "Il est important pour les membres de l'équipe éducative d'avoir un moment pour échanger et se recueillir aux vues de la situation" explique la rectrice.



Chantal Manès-Bonnisseau rappelle par ailleurs qu'une convention a été signée ce mercredi 21 octobre entre l'Académie de La Réunion et les autorités, afin de renforcer le suivi des actes d'incivilités et de menaces à l'encontre des professeurs. "Il faut tout de même noter qu'à La Réunion, nous sommes protégés, même si personne n'est à l'abris : depuis le début de l'année, à peine une dizaine de signalements ont été fait" précise la rectrice.



"Il faut aussi que les professeurs sachent qu'ils sont protégés, afin de pouvoir travailler en toute sérénité" continue-t-elle.



Le rectorat compte aussi renforcer les enseignements en lien avec la citoyenneté et la République. Les modules existent déjà, mais l'Education nationale compte bien renforcer ces apprentissages suite aux récents événements. "Le travail va se poursuivre au-delà du 26 octobre, et le 2 novembre, date de la rentrée de métropole, un nouvel hommage sera observée" indique la rectrice.



Chantal Manès-Bonnisseau précise enfin que des travaux ont été menés pendant les vacances scolaires pour pouvoir fournir des ressources aux enseignants. "Un groupe de travail composé de la Canopé et de deux inspecteurs académiques s'attèle à préparer des ressources adaptées aux niveaux de chaque élève" explique-t-elle.

Lire aussi : Hommage national à Samuel Paty, sept personnes présentées à un juge antiterroriste

- "On fera comme on peut" -

Du côté des enseignants, l'appréhension est de mise quant à cette rentrée scolaire. "Personne ne nous prépare à ça, ce n'est pas notre travail de nous faire malmener, insulter, agresser et même tuer dans le cadre de nos fonctions" souligne Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU.



Elle alerte sur l'inexistence de formation pour aborder ces thématiques à l'école. "Nous sommes des êtres humains, c'est la sensibilité de chacun qui jouera dans la façon d'aborder cet attentat avec nos élèves" explique-t-elle par ailleurs. "On fera comme on peut" souffle-t-elle.



L'autre défi, c'est d'adapter son discours au niveau de chaque élève. "On ne s'adresse pas à un CP comme on s'adressera à un lycéen, cela va de soi. Et nous ne sommes pas du tout formés à cette situation" alerte de son côté Nora Chelalou, professeure des écoles et co-secrétaire départementale de la SNUipp-FSU.



"Il faudrait surtout l'intervention des psychologues scolaires, mais juste pour Saint-Denis, il n'y en a que quatre : impossible pour eux de faire le tour de toutes les classes du chef-lieu" estime-t-elle. Comme Marie-Hélène Dor, elle considère donc qu'il en reviendra à la sensibilité et la responsabilité de chaque professeur. "Chacun va faire ce qu'il peut" explique-t-elle.



Les deux professeures estiment que le corps enseignant n'est désormais plus préparé pour faire face à ces nouvelles thématiques. "C'est encore un manque d'anticipation, même lorsque des modules nous sont proposés, ils ne peuvent accueillir qu'une trentaine de personnes. Quand on est plus de 6.000 enseignants, ce n'est clairement pas assez" souffle finalement Nora Chelalou.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com