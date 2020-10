Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Un accident impliquant trois véhicules au niveau du Portail Saint-Leu entraîne de gros ralentissements sur la Route des Tamarins, depuis l'heure de l'accident soit 5h30 environ. La voie de gauche est neutralisée, et les voitures sont toujours sur la chaussée. A 6h30 on comptait 6 km de bouchons vers le nord, avant la tranchée couverte et jusqu'au Portail. (Photo : William Ognard / Radar 974)

Un accident impliquant trois véhicules au niveau du Portail Saint-Leu entraîne de gros ralentissements sur la Route des Tamarins, depuis l'heure de l'accident soit 5h30 environ. La voie de gauche est neutralisée, et les voitures sont toujours sur la chaussée. A 6h30 on comptait 6 km de bouchons vers le nord, avant la tranchée couverte et jusqu'au Portail. (Photo : William Ognard / Radar 974)