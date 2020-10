Au troisième trimestre 2020, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 135 670. Ce nombre baisse de 3,1 % sur le trimestre (soit -4 350 personnes) et de 0,7 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 11,0 % ce trimestre (+8,8 % sur un an)

La situation des demandeurs d'emploi vis-à-vis de l'activité réduite courte (inférieure ou égale à 78 heures sur un mois, catégorie B) ou longue (supérieure ou égale à 79 heures sur un mois, catégorie C), est déterminée à la fin de chaque mois. Dans cette publication les nombres de demandeurs d'emploi en catégories B, C sont obtenus en faisant la moyenne sur le trimestre.

- Demandeurs d'emploi par département-région d'outre-mer -

Au troisième trimestre 2020, dans les départements-régions d'Outre-mer, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –4,7 % en Martinique et +1,5 % en Guyane. Sur un an, elles se situent entre –0,7 % à La Réunion et –0,2 % en Guadeloupe et en Martinique.

Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –0,2 % en Martinique et +3,5 % en Guyane pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre –2,0 % en Martinique et –0,2 % en Guyane.





- Demandeurs d'emploi en catégorie A à La Réunion -

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 3,8 % pour les hommes (–1,6 % sur un an) et de 2,4 % pour les femmes (+0,1 % sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue à La Réunion de 1,6 % pour les moins de 25 ans (+2,4 % sur un an), de 4,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–2,6 % sur un an) et de 1,1 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,7 % sur un an).

- Demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C à La Réunion -

À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est stable pour les hommes (–1,5 % sur un an) et progresse de 0,5 % pour les femmes (stable sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente à La Réunion de 2,1 % pour les moins de 25 ans (+2,1 % sur un an), recule de 0,6 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–2,6 % sur un an) et progresse de 1,2 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,9 % sur un an).