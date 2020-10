BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 27 octobre 2020 :



Sécheresse : des coupures d'eau qui pourraient devenir habituelles

Cette année 2020 est pour l'heure particulièrement sèche. Des records de déficit de pluie ont été régulièrement enregistrés, sur le littoral comme dans l'intérieur de l'île. Une situation qui met en difficulté agriculteurs comme habitants, qui doivent composer avec des coupures d'eau depuis maintenant quelques jours

Couacs à répétition chez French Bee

La crise sanitaire semble avoir fait créer quelques turbulences dans la gestion des clients chez French Bee. Retards de remboursement, erreur dans le traitement des demandes, impossibilité de modifier ses billets, manque de communication sur les circulaires de l'Agence régionale de Santé...Les couacs s'enchaînent pour la compagnie aérienne

Covid-19: deux nouveaux décès à déplorer, dont un résident de l'EHPAD Les Lataniers

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce lundi 26 octobre 2020 deux décès liés à la Covid-19. Une des personnes était âgée de plus de 65 ans et l'autre plus de 80 ans. Les deux personnes avaient des comorbidités associées. L'une d'elle résidait dans l'EHPAD Les Lataniers, au sein de l'unité précédemment signalée comme touchée par la covid-19. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles

Olivier Hoarau annonce être candidat pour les élections régionales

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a annoncé ce lundi 26 octobre 2020 être candidat pour les prochaines élections régionales lors du journal de 20 heures d'Antenne Réunion. Une information confirmé à Imaz Press par la suite. Les élections régionales devraient se tenir en mars 2021, sauf report à cause de la crise sanitaire. Aucune décision dans ce sens n'a été prise pour le moment.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Eclaircies à l'ouest, pluie dans l'est : La Réunion partagée en deux

C'est une île partagée en deux que voit Matante Rosina au fond de sa tasse de thé ce matin... A l'est c'est la grisaille qui prime, avec de la pluie qui commence dans les hauts et qui finira sur le littoral. Quant à l'ouest il bénéficie d'éclaircies jusqu'au sud.