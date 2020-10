Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

A La Réunion, près de 2 500 patients par an sont pris en charge pour un AVC. A l'occasion de la journée mondiale de l'AVC le 29 octobre, les acteurs se mobilisent pour informer les patients et les usagers sur les signes d'alerte et les premiers gestes à mettre en oeuvre en cas d'apparition de ces signes. Nous publions le communiqué de l'Agence régionale de santé ci-dessous.

