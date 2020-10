Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, a annoncé ce mardi 27 octobre 2020 lors du journal télévisé d'Antenne Réunion, être candidat aux élections départementales de 2021. Il n'a par ailleurs pas exclu le fait de se présenter pour les Régionales, qui se dérouleront le même jour que les Départementales.

" Aujourd’hui je suis déterminé dans cette voie là. Tout le monde sait, comme j’ai su le faire en 2015, j’y suis allé. J’ai l’intention de faire bien mieux qu’en 2015 et si possible de réunir derrière moi des volontés fortes et vraies" a-t-il déclaré lors de son intervention. Une annonce qui pourrait un peu plus fragiliser la gauche.

Pour l'heure, les élections sont prévues à mars 2021. Une date qui n'est pas encore arrêté, certaines figures politiques réclament un report des élections en raison de la crise sanitaire.



Les annonces de candidatures s'accélérent à La Réunion. Ce lundi, c'est le maire du Port Olivier Hoarau qui annonçait sa candidature aux Régionales, toujours sur le plateau d'Antenne Réunion.