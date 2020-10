Le forum NxSE, celui qui avait accueilli le président Emmanuel Macron à la Nordev en octobre 2019, a commencé son "business forum" pour parler entreprises et crise économique. Une nouvelle formule est envisagée pour faire face à la Covid-19 : l'événement se tiendra de manière dématérialisée. Une formule adaptée au contexte sanitaire, alors que le forum, qui compte une centaine de partenaires, devait accueillir une soixantaine d'exposants. (Photo : NxSE)

Le Forum NxSE, gratuit et ouvert à tous, met en avant les entrepreneurs de La Réunion, de l’océan Indien et plus largement d’Afrique et d’Europe. Objectif cette année : trouver des solutions pour relancer son business malgré la crise économique. Cette année la formule change, c'est un forum complètement dématérialisé qui est proposé aux intéressé.e.s pour s'adapter à la crise Covid et aux gestes barrières.

Le programme :

Dès 9h ce mercredi 28 octobre, les visiteurs pourront participer à des webinaires pratiques sur la crise en cours.

- La Région et la BPI proposeront un panorama des aides et financements pour le numérique, Business France présentera les avantages du volontariat international en entreprise, Orange Cyberdefense animera un webinaire sur la cybersécurité,

- L’école HESIP dispensera ses conseils pour recruter et se faire recruter sur les métiers du numérique,

- La BFCOI présentera un webinaire sur comment innover en temps de crise,

- L’association Digital Reunion, organisatrice du salon, présentera les avantages à faire partie d’un réseau, d’une communauté pour booster le développement de ses projets

A 10h30 et 13h30, deux conférences internationales, tournées sur plateau au Hub Lizine de Sainte-Marie, autour de la thématique de la relance économique seront retransmises en live sur Youtube et sur la plateforme nxse-online.io (auditorium) et animées par des experts locaux et internationaux : Katryn Nyman Metcalf, Antoine Raynaud, Haley Horan, Audrey Maunier, Dominique Vienne, Isabelle Albert, Philippe Arnaud-Marquier, Jimmy Armand, et Arnaud Auger avec également la participation de Gilles Babinet, Digital Champion à la Commission européenne.

Dès 15h, la filière numérique mais aussi la filière agricole, la filière export et la filière tourisme se prêteront au jeu des workshops pour réfléchir ensemble à construire des solutions pour rebondir face à la crise. Pour clore cette première journée de forum, la soirée d’ouverture NxSE 2020 " Le Digital qui nous rassemble " se tiendra également en ligne à partir de 20h avec pour objectif de se faire rencontrer tous les écosystèmes via des sessions de networking intégrés à la plateforme Airmeet.

