L'association Avec Modération Réunion !, s'engage pour la consommation responsable des boissons alcoolisées. Chaque année, elle sensibilise dans les lieux festifs. "Elle approuve l'organisation de la Semaine de prévention contre les addictions chez les jeunes, de même que toutes les initiatives visant à sensibiliser la population aux risques liés au mauvais usage de l'alcool" explique-t-elle dans un communiqué, que nous publions ci-dessous.

L’association Avec Modération !, qui réunit cinq entreprises productrices ou distributrices de boissons alcoolisées à La Réunion engagées pour la consommation responsable des boissons alcoolisées, approuve l’organisation de la Semaine de prévention contre les addictions chez les jeunes, de même que toutes les initiatives visant à sensibiliser la population aux risques liés au mauvais usage de l’alcool.

Elle mène tout au long de l’année des actions de prévention dans les lieux festifs : " une consommation responsable se limite à 2 verres par jour et pas tous les jours", est l’un des messages phares des campagnes menées par l’association. En 2020, avant le confinement, ce ne sont pas moins de 10 opérations pique-nique et 4 opérations boites de nuit ont été menées.



Au-delà des actions de sensibilisation, l’association souligne que les dispositifs de prévention de terrain, ciblés sur les populations les plus exposées au risque, sont seuls à même de modifier durablement les comportements à l’instar des actions qu’Avec Modération ! met en œuvre sur les aires de pique-nique.



Concernant les jeunes, l’association rappelle que toute vente d’alcool est désormais interdite aux mineurs et qu’il appartient aux pouvoirs publics de s’assurer du respect strict de cette réglementation.

En revanche de nouvelles mesures d’interdiction de vente, de restriction de communication ou d’augmentation de la fiscalité pénaliseraient la majorité de la population consommant de façon raisonnable et seraient inopérantes vis-à-vis des personnes engagées dans des comportements de consommation problématiques. De même, L’association Avec Modération !, promeut l’action " zéro alcool " pour les femmes enceintes ou désireuses d’avoir un enfant, les conducteurs et les personnes prises en charge dans le cadre d’un traitement médical ou d’une situation de dépendance.



Avec Modération ! appelle enfin de ses vœux la constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire, composé de représentants de toutes les parties prenantes, afin de mener à La Réunion une politique plus efficace et concertée de lutte contre l’abus d’alcool.