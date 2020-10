BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 28 octobre 2020 :



Covid-19 : du couvre-feu renforcé au reconfinement, le gouvernement prépare sa riposte

La situation sanitaire flambe en Métropole et le gouvernement s'alarme. Alors qu'Emmanuel Macron a convoqué deux conseils de défense, l'un ce mardi, l'autre ce mercredi, les théories et hypothèses en tout genre vont bon train. Certaines imaginent un reconfinement, d'autres un couvre-feu renforcé. Certains estiment que seules les zones en alerte maximale pourraient être concernées, d'autres que l'ensemble du territoire français le sera. L'incertitude est palpable, à seulement un mois et demi des fêtes de fin d'année.

Miss Réunion : une édition à public réduit

La traditionnelle élection de Miss Réunion est bien maintenue pour 2020, et sera diffusée en direct ce samedi 31 octobre dès 19h45. Le format reste inchangé, seule la jauge de spectateurs a été abaissée de 600 à 200 personnes. Un certain nombre de mesures sanitaires seront cependant à respecter au sein du théâtre de Champ Fleuri

Saline-les-Bains : une manifestation pour sauver la filière sport d'une "mort programmée"

Une manifestation est prévue, ce dimanche 1er novembre 2020, à la plage de Trou d'eau à La Saline dès 8h, pour protester contre l'annulation de tous les événements sportifs. L'organisateur plaide pour une exception réunionnaise alors que le département n'est pas placé en zone d'alerte maximale et n'est donc pas concerné par les mesures fortes prises par le gouvernement, notamment le couvre-feu. Il dénonce l'effondrement à venir de la filière

Nouvelles annonces d'Emmanuel Macron à 23h ce mercredi

Selon BFM TV, Emmanuel Macron annoncera les nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus dès ce mercredi 28 octobre 2020, à 20h heure de la Métropole soir 23h heure de La Réunion. Plusieurs scénarios sont envisagés, parmi lesquels un couvre-feu renforcé voire étendu au week-end, ou un reconfinement partiel. Des sources indiqueraient selon la chaîne nationale qu'un reconfinement national de quatre semaines est à l'étude.

Saint-Paul : restitution du "Livre de la Savane" à Plateau Caillou

Dans le sillon du dispositif "C'est mon patrimoine", lancé en 2005, des enfants saint-pauloins ont participé ce samedi 24 octobre 2020 à une mise en scène littéraire. Les enfants ont présenté leur travail de mise en scène sur le "Livre de la Savane" à l'entrée du Parc Belvédère de Plateau Caillou, devant leurs parents. L'élue déléguée à la Culture, Suzelle Boucher, était aussi présente. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi tout gris

Les nuages vont se faire très présents ce mercredi 28 octobre, avec un voile léger le matin puis de vraies averses vers la mi-journée notamment dans le nord et jusqu'au littoral. Matante Rosina a bien peur cependant que ces pluies ne soient pas suffisantes pour combler le manque de précipitations... mais c'est toujours ça de gagné. Dans l'ouest par contre ça reste plutôt sec avec des éclaircies sur la côte.