La traditionnelle élection de Miss Réunion est bien maintenue pour 2020, et sera diffusée en direct ce samedi 31 octobre dès 19h45. Le format reste inchangé, seule la jauge de spectateurs a été abaissée de 600 à 200 personnes. Un certain nombre de mesures sanitaires seront cependant à respecter au sein du théâtre de Champ Fleuri, où se déroulera la cérémonie. (Photo Miss Réunion)

Pour pouvoir participer à l'édition 2020, la totalité des candidates ainsi que les membres du comité et de l'équipe de télévision ont passé un test PCR pour s'assurer être négatifs à la Covid-19. Un second test sera recommandé ce jeudi, deux jours avant l'émission.



"Si une des miss devait être positive, elle ne pourra malheureusement pas participer à cette édition : les règles sont formelles, il faut défiler pour être en lice" détaille Aziz Patel, président du comité Miss Réunion. Cependant, si la participation n'est pas possible cette année, la miss sera automatique sélectionnée pour l'an prochain afin de ne pas totalement la pénaliser à cause de la maladie.



Morgane Le Bon, Miss Réunion 2019, et Clémence Botino , Miss France 2020, seront elles aussi présentes pour couronner la Miss Réunion 2020. La Réunionnaise, Miss France 2008, Valérigue Buège sera aussi du public. Clémence Botino arrivera dès vendredi matin à La Réunion, et a accepté de se soumettre à un second test PCR, en dehors de celui obligatoire pour pouvoir prendre l'avion. Une petite sécurité en plus pour le comité.



Côté public, les règles seront assez basiques : masque obligatoire tout au long du spectacle, prise de température à l'entrée de Champ Fleuri, et un siège sur deux devra rester vide. "Même les groupes ne pourront pas s'asseoir ensemble : un siège sur deux sera condamné" précise cependant Aziz Patel.

- Un public réduit -

Le public sera composé d'environ 150 partenaires de l'émission, et d'une cinquantaine de proches des miss en lice. "Le nombre d'invitations pour les proches des partenaires a été largement abaissé pour pouvoir accueillir tout le monde. Bien sûr, il n'y a pas de demande de test à direction du public, qui ne sera d'ailleurs pas en contact avec les miss" explique le président du comité.



Si le nombre de spectateurs a dû être revu largement à la baisse, le comité s'était en réalité préparé pour un show à huis clos. "Pouvoir avoir du public, même si c'est moins que d'habitude, c'est déjà une excellente nouvelle" assure Morgane Lebon.



"Les proches pourront être présents, ce qui est vraiment important pour que les participantes se sentent soutenues" continue la miss, qui endosse désormais le rôle de chaperonne pour les candidates de cette année. Elle fera d'ailleurs une apparition lors de la soirée.



Le comité n'exclut cependant pas que les mesures sanitaires évoluent d'ici samedi soir, le gouvernement devant faire des annonces fortes dans les jours à venir. "Nous avons déjà un plan B, si un couvre-feu devait être instaurer nous avancerons les horaires de diffusion. En cas de confinement cependant, il faudra malheureusement annuler" explique Aziz Patel.

Rendez-vous samedi pour rencontrer les douze aspirantes Miss Réunion. Le traditionnel réveil de la Miss se déroulera le lendemain matin, à l'hôtel Créolia.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com