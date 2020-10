BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 29 octobre 2020 :



- La France de nouveau confinée à minuit ce vendredi, avec des adaptations pour les outre-mer

- Reconfinement : les commerces et services essentiels épargnés, les autres durement touchés

- Saint-Benoît : la pluie étanche légèrement la soif de Grand Etang

- Reconfinement : les réactions réunionnaises à l'allocution d'Emmanuel Macron

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion sous la pluie

La France de nouveau confinée à minuit ce vendredi, avec des adaptations pour les outre-mer

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi pour au moins un mois, mais sans fermer les établissements scolaires. Des adaptations du reconfinement seront apportées pour les territoires ultra-marins, sans que l'on n'en connaisse les détails pour le moment. Une nouvelle conférence de presse, tenue par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santré Olivier Véran, se tiendra ce jeudi soir à 21h30 (heure Réunion) pour apporter toutes les précisions nécessaires

Reconfinement : les commerces et services essentiels épargnés, les autres durement touchés

Deux semaines après avoir annoncé le couvre-feu pour les deux tiers des Français, Emmanuel Macron a encore réduit la voilure : le territoire national est reconfiné. Ainsi l'a annoncé le président Emmanuel Macron, lors d'une allocution ce mercredi 28 octobre 2020, précisant toutefois que les territoires d'Outre-mer feraient l'objet d'adaptations. Avant que le Premier ministre Jean Castex, puis le préfet de La Réunion Jacques Billant, en détaillent les modalités, tour d'horizon des secteurs qui se verront le plus affectés par le reconfinement.

Saint-Benoît : la pluie étanche légèrement la soif de Grand Etang

Après plusieurs jours d'attente, la pluie a fait son retour ce lundi 26 octobre 2020, dans la région de Grand Etang (Saint-Benoît). Les sols craquelés de l'étang ont enfin pu s'abreuver de l'eau qui leur a tant manqué. Pour autant, les averses, qui devraient continuer à s'abattre sur la zone jusqu'en semaine, ne suffiront pas à vaincre la sécheresse

Reconfinement : les réactions réunionnaises à l'allocution d'Emmanuel Macron

La France repasse à l'heure du confinement. Le président de la République l'a annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 lors d'une allocution. Les territoires d'Outre-mer feront l'objet d'adaptations qui seront précisées ce jeudi 29 octobre. Nous publions les réactions à La Réunion ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion sous la pluie

Dès le matin, les nuages et la pluie s'inviteront sur tout le sud-est de La Réunion, prévoit Matante Rosina ce jeudi. Au fil de la matinée, le mauvais temps devrait s'étendre au reste de l'île, avec son lot d'averses un peu partout. Un front froid est en approche, et les températures devraient sûrement être plus fraiches que les jours précédents.