Ce mercredi soir, 28 octobre 2020, nombreux étaient les Réunionnais à veiller jusqu'à 23 heures pour écouter le discours du président de la République, Emmanuel Macron. Plus largement, tout l'Outre-mer, comme toute la France métropolitaine, attendait avec impatience et appréhension les nouvelles décisions gouvernementales pour faire face à la crise Covid-19. Sur les 22 minutes de discours consacrés à l'annonce d'un reconfinement national, les Outre-mer ont dû se contenter d'une malheureuse phrase sibylline : "tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls territoires d'Outre-mer", ce qui donne un sentiment mépris à l'égard des citoyens ultramarins.

Le discours d’Emmanuel Macron aura simplement permis de savoir que la Métropole et les Outre-mer auraient un traitement différencié concernant le reconfinement. C’est tout. Alors que la Métropole a eu droit à 12 minutes consacrées au détail des différentes mesures prises dans le cadre du reconfinement, les citoyens ultramarins ont dû se contenter d'une poignée de secondes annonçant une adaptation des règles "en fonction des situations spécifiques des Outre-mer".

Ce mercredi soir, bien malin était celui qui pouvait deviner ce qui allait être fait à La Réunion. Il a fallu attendre ce jeudi matin pour avoir un début d'information. Le préfet a estimé dans un communiqué qu’il n’était selon lui "pas nécessaire" de reconfiner La Réunion pour l’heure. Pour de plus amples informations, le représentant de l'Etat a annoncé qu'il s'exprimerait "ce vendredi en fin d'après-midi".

En attendant, c’est le flou total, pour la population de La Réunion et surtout pour le monde économique local qui s’inquiète très légitimement. Un reconfinement partiel sera-t-il décidé ? Certaines activités seront-elles stoppées ? Certaines mesures nationales comme la fermeture des universités seront-elles appliquées au Outre-mer ? Les restaurants et les commerces non essentiels devront-il baisser leurs rideaux ? Autant de questions sans réponse pour l’heure… Comme si l’inquiétude des Réunionnais, et plus largement des ultramarins, ne valait pas grand-chose aux yeux du gouvernement… Comme si nous étions des citoyens de seconde zone.

Ces citoyens de seconde zone représentent pourtant 2,7 millions d’habitants, soit 4% de la population française. A l’heure où la crise épidémique provoque une forme de paranoïa et d’hystérie collective, il aurait été bon que le président de la République prenne la peine de s’attarder quelques secondes sur la situation des Outre-mer et des différents scénarios possibles.

Ni lui, ni son ministre des Outre-mer, qui est toujours en Nouvelle Calédonie dans le cadre du processus d’indépendance de l’île, n’ont donc jugé bon d’apporter ces précisions et informations primordiales pour de très nombreux Réunionnais.

Le temps de l’élection n’étant pas encore arrivé, on pourrait croire qu’Emmanuel Macron ne voit pas l’utilité de faire des yeux de Chimène aux territoires ultramarins, pour l’instant. En attendant, le président de la République semble donc avoir fait le choix du mépris vis-à-vis des ultramarins.

