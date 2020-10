Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Dès le matin, les nuages et la pluie s'inviteront sur tout le sud-est de La Réunion, prévoit Matante Rosina ce jeudi. Au fil de la matinée, le mauvais temps devrait s'étendre au reste de l'île, avec son lot d'averses un peu partout. Un front froid est en approche, et les températures devraient sûrement être plus fraiches que les jours précédents. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

