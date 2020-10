Attaque mortelle à Nice devant une église

Une attaque au couteau s'est déroulée à Nice près d'une église ce jeudi 29 octobre 2020 aux alentours de 9h heure de la Métropole et 12h heure de La Réunion. Une personne a été mortellement égorgée et plusieurs autres ont été blessées jeudi matin à Nice par un individu muni d'un couteau qui a été interpellé, a-t-on appris de sources policières et gouvernementale.

Les faits se sont déroulés vers 9H00 près de l'église Notre-Dame, a-t-on ajouté de source policière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d'une "réunion de crise", place Beauvau.

L'Assemblée nationale a qualifié le drame d'"attentat" et a observé une minute de silence suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex sur le reconfinement.