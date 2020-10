BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 30 octobre 2020 :



- Reconfinement : il faut désormais présenter un test négatif pour partir de La Réunion

- Basilique de Nice : ce que l'on sait de l'attaque qui a fait trois morts

- Reconfinement : les établissements qui restent ouverts, ceux qui doivent fermer

- Pas de voyage au Groenland pour des enfants porteurs de handicaps

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver revient pour quelques jours

Reconfinement : il faut désormais présenter un test négatif pour partir de La Réunion

C'est officiel : La Réunion, comme tous les territoires ultra-marins en dehors de la Martinique, n'est pas concernée par le reconfinement. Depuis ce jeudi 29 octobre 2020, à minuit, la Métropole est de nouveau confinée. Une mesure qui a cependant été allégée en comparaison avec celle du mois de mars dernier. Le gouvernement a présenté ce jeudi soir tous les détails de ce nouveau confinement.

Basilique de Nice : ce que l'on sait de l'attaque qui a fait trois morts

"C'est la France qui est attaquée", mais "nous ne céderons rien", a martelé le président Emmanuel Macron jeudi, après une "attaque terroriste islamiste" au couteau qui a fait trois morts dans une basilique du centre de Nice. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné fermement une "attaque odieuse".

Reconfinement : les établissements qui restent ouverts, ceux qui doivent fermer

S'il ne concerne pas La Réunion, le reconfinement, dont les détails ont été présentés par le gouvernement ce jeudi 29 octobre 2020, entraîne de nombreuses restrictions et fermetures. Des modifications ont toutefois été apportées par rapport au premier confinement du mois de mars dernier. Tour d'horizons des établissements fermés ou ouverts, des secteurs affectés ou non par ces nouvelles dispositions de lutte contre le coronavirus.

Pas de voyage au Groenland pour des enfants porteurs de handicaps

Un voyage au Groenland organisé par des jeunes de classes spécialisées au collège Joseph Hubert de Saint-Joseph, prévu depuis un an et financé par le programme Erasmus+ a été annulé. En cause, un statut flou pour certains de ces élèves qui ne seraient pas inscrits administrativement au sein de l'établissement. Les parents réclament des explications

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver revient pour quelques jours

Drôle de temps à La Réunion, avec un passage de front froid qui réveille la houle et fait baisser les températures. On se croirait en juillet, se dit Matante Rosina, qui remet son châle. Le vent sera bien présent lui aussi avec des rafales à 80 km/h à la Pointe des trois bassins. Bon finalement un temps maussade qui donne envie de rester chez soi. Une météo de reconfinement en somme.