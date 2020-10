Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Les prétendantes à la couronne de Miss Réunion ont été présentées à la presse ce vendredi 30 octobre 2020, veille de cérémonie de sacre. Clémence Botino, Miss France 2020, Morgane Lebon, Miss Réunion 2020 et Valérie Bègue, Miss Réunion et Miss France 2008 étaient présentes pour soutenir les candidates et le seront également demain soir, tout au long de la cérémonie. Malgré la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures ont été prises par le comité pour assurer le spectacle. (photo rb /www.ipreunion.com)

