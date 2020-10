La prise en charge des victimes de violences intrafamiliales se renforce, à l'initiative de la préfecture, en créant le premier point d'accueil et d'information relatif aux violences conjugales à Saint-Benoît. Il se situe à l'entrée du centre commercial de Beaulieu et ouvrira lundi 2 novembre 2020 pour soutenir les victimes comme les témoins de violences. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Durant la crise sanitaire et plus particulièrement pendant le confinement, l’Etat et ses partenaires locaux ont réagi face à l’augmentation des tensions et des violences au sein des familles. Des espaces d’accueil et d’écoute éphémères ont été expérimentés dans sept supermarchés de La Réunion permettant aux victimes de s’informer plus facilement et d’être mieux accompagnées. Reconduit lors du déconfinement, le dispositif a rencontré un franc succès.



Fort de cette expérience, le partenariat entre les associations d’aide aux victimes, le groupe commercial Mercialys et le réseau d’acteurs de lutte contre les violences conjugales, soutenu par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE), est renouvelé. Un point d’information se voit ainsi pérennisé au centre commercial de Beaulieu à Saint-Benoît, animé par l’Association féminine de l’Est contre tristesse, tyrannie, traumatisme (AFECT).



Situé à l’entrée de la galerie, et ouvert à partir du 2 novembre 2020 du lundi au samedi, cet espace garantit confidentialité aux personnes accueillies et s’inscrit dans une volonté d’aller vers les victimes et les témoins. Avec l’objectif d’appréhender un public habituellement difficile à capter, ce projet renforce la politique de lutte contre les violences conjugales, trop prégnantes dans l’arrondissement Est. Les groupes Mercialys et Sudeco propriétaires et gérants de la galerie s’engagent ainsi dans la lutte contre les violences intrafamilliales.



À l’image de ce partenariat consolidé, de nouveaux acteurs de la grande distribution sont annoncés dans le cadre de l’ouverture prochaine à Saint-Leu d’un deuxième espace d’accueil et d’écoute. Situé au Portail E.Leclerc, les permanences y seront assurées par le Réseau VIF, l’Union des femmes Réunionnaises (UFR), le Collectif d’élimination des violences intrafamiliales (CEVIF) et le Mouvement Planning Familial de La Réunion.



Ces nouveaux espaces consacrés aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales témoignent de la collaboration innovante des acteurs économiques et associatifs aux côtés de l’État à la faveur des publics habituellement éloignés des dispositifs d’accueil et d’orientation.